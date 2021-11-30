"Им надо деньги освоить": укладка асфальта в мороз возмутила жителей Семея (видео)

Кадр из сюжета: Первый канал "Евразия"

В новом районе Семея дорожники укладывали асфальт прямо на снег. Горожан "новые технологии" возмутили, они обвинили работников коммунальных служб в халатности, а местные власти - в неэффективном расходовании бюджетных средств.

Как сообщает "Первый канал "Евразия", новый асфальт на снег укладывали в районе Карагайлы. Действия дорожников сняли на видео местные жители. Их возмутило подобное отношение к бюджетным средствам.

"Им надо освоить деньги, которые выделяются, здесь поджимает конец года, нужно использовать эти деньги, и они делают вот так. В такие морозы бесполезно укладывать асфальт, потому что весной он поплывет весь, даже если будешь соблюдать технологию", - возмущен горожанин Марат.

"Любые работы земляные зимой - это вообще бессмысленная затея, я так считаю. В парке сейчас тоже проводят проводку, решили вдруг установить среди зимы", - поделилась своим мнением жительница Семея Нина.

В акимате Семея не смогли объяснить, почему дорожные работы начали зимой, но заверили: нарушений нет, все выполняется строго по технологии. А за температурным режимом на месте следят специалисты технадзора.

"Была критика в сторону подрядной организации, но, основываясь на стандартах, также терминах, методике укладки асфальтобетонной смеси, то здесь допускается укладка (при температуре - прим.ред.) до минус 10. С начала 2019 года, получается, трехгодичный договор (заключен с подрядной организацией - прим.ред.), выполняются работы на сумму порядка 3 млрд тенге - все благоустройство Карагайлы", - прокомментировал главный специалист сектора автомобильных дорог городского отдела пассажирского транспорта Семея Жасар Тусупов.

Работы по благоустройству нового района продлятся до конца года.

Напомним, ранее похожая ситуация произошла в Талдыкоргане - там асфальт укладывали прямо в снегопад. В городском акимате позже заявили, что подрядчик проводил работы без разрешения технадзора и властей.

В Талгаре между тем дорожные рабочие асфальтировали улицы поверх слоя льда и снега. За это был наказан один из заместителей акима города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944538-im-nado-dengi-osvoit-ukladka-asfalta-v-moroz-vozmutila-zhiteley-semeya-video/