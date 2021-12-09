"Конец года, бюджет надо осваивать": укладку асфальта в снег сняли на видео в Талгаре

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В Талгаре Алматинской области на видео снова попало, как рабочие укладывают асфальт во время непогоды, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик снял один из горожан, видео появилось на Instagram-странице kris_p_talgar.

По словам автора публикации, кадры были сняты 8 декабря на улице Абылай хана. В этот день на улице шел снег, на дорогах было мокро и грязно, но рабочих это не остановило - они укладывали асфальт.

"Традиции для нас все. Хотя нет, знаете, почему так происходит? Потому что конец года, а бюджет надо осваивать", - высказался о происходящем автор ролика.

Ситуацию прокомментировали в компании "Автодор Талгар".

"Заказчиком работы по проведению канализации к средней школе на 1200 мест по улице Абылай хана города Талгар является управление строительства Алматинской области, подрядчик - ТОО Bi Global.

Подрядчик неоднократно был уведомлен об асфальтирований поврежденного участка дороги в благоприятную погоду согласно СНиП. Однако подрядчик проигнорировал. Согласно информации подрядной организации, работы проводятся за счет застройщика. Работы приостановлены до принятия решения заказчиком", - говорится в комментарии.

Отметим, что в конце ноября в Талгаре уже происходила похожая ситуация - тогда на видео попало, как рабочие укладывают асфальт поверх слоя льда и снега. Наказание за это понес один из заместителей акима.

В Семее же на прошлой недели рабочие укладывали асфальт при морозе, чем очень возмутили горожан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946022-konets-goda-byudzhet-nado-osvaivat-ukladku-asfalta-v-sneg-snyali-na-video-v-talgare/