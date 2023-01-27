Две новые партии допустили к выборам в маслихаты в ряде областей

Заседание. Иллюстративное фото: пресс-служба сената парламента РК

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о допуске двух партий – "Байтак" и Respublica – к участию в выборах депутатов маслихата всех уровней в ряде областей, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров напомнил, что политические партии "Байтак" и Respublica имеют возможность в период выдвижения открыть свои филиалы и представительства в регионах и при их регистрации получить разрешение на участие в соответствующих выборах депутатов маслихатов.

Член ЦИК Шавхат Утемисов сообщил, что на текущий момент у партии "Байтак" уже имеются филиалы в ряде областей, а также в Алматы, Шымкенте и Астане.

В итоге ЦИК допустила "Байтак" к участию во внеочередных выборах депутатов маслихатов в Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Неделю назад участие данной партии в выборах в маслихаты допускалось лишь в трех областях - Атырауской, Карагандинской и Кызылординской.

Партия Respublica сможет участвовать на выборах в маслихаты Абайской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областей, а также Алматы, Астаны и Шымкента. Неделю назад, напомним, у партии еще не было филиалов ни в одном из регионов, из-за чего она не допускалась к выборам в маслихаты.

Напомним, партию Respublica зарегистрировали на прошлой неделе, а "Байтак" была зарегистрирована в ноябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007019-dve-novye-partii-dopustili-k-vyboram-v-maslihaty-v-ryade-oblastey/