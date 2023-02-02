Как разделят 11,8 млрд тенге между партиями, объяснил глава Минфина

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах сената рассказал, как будут делить 11,8 млрд тенге между представленными в парламенте партиями, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, как распределят 11,8 млрд тенге между партиями.

Ерулан Жамаубаев в ответ сообщил, что имеется методика распределения средств, исходя из количества набранных голосов избирателей.

"Финансирование получат только представленные в парламенте партии. Есть соответствующая методика по распределению голосов, соответственно, по этим голосам осуществляется финансирование.

В 2022 году, если не ошибаюсь, около 8,5 млрд тенге была общая сумма. Большая часть была (передана - прим. ред.) партии Amanat, около 1 млрд тенге партии "Ак Жол" и где-то 800 млн тенге - НПК (Народная партия Казахстана - прим. ред.)", – сообщил он.

При этом министр отметил, что и в этом году большую сумму получит та партия, которая получит больше мест в парламенте.

"Это исходит из количества голосов. Исходя из заявок ЦИК, мы пересмотрим данный бюджет и, соответственно, будем перераспределять. Увеличили сумму до 11,8 млрд тенге, потому что больше голосов стало", – резюмировал министр.

Напомним, сейчас в Казахстане официально зарегистрированы семь партий. Все они допущены к предстоящим выборам в мажилис и маслихаты, которые пройдут 19 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007734-kak-razdelyat-118-mlrd-tenge-mezhdu-partiyami-obyasnil-glava-minfina/