Токаев высказался о средних зарплатах и занятости горожан в Астане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны назвал приоритетом повышение социального благополучия горожан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"В приоритете – работа по повышению социального благополучия горожан. В фокусе особого внимания – повышение продуктивной занятости городского населения. Средняя зарплата работников, охваченных мерами занятости, составляет свыше 100 тысяч тенге. Имеются рабочие места", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что несмотря на наличие работы, более 60% трудоспособных получателей адресной социальной помощи остаются малообеспеченными.

"Поддержка молодежи также неэффективна и в основном сводится к проведению культурно-массовых мероприятий. В столице фиксируется один из самых высоких уровней молодежной безработицы, она занимает второе место по республике.

С этого года численность молодежи возрастет в связи с тем, что к молодежи теперь будут отнесены граждане до 35 лет. Поручаю правительству совместно с акиматом усилить работу в данном направлении", – добавил президент.

Также во время совещания глава государства затронул вопросы общественного транспорта, в том числе и проекта LRT в Астане, обсудил проблемы дольщиков и высказался об эстетическом облике столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007490-tokaev-vyskazalsya-o-srednih-zarplatah-i-zanyatosti-gorozhan-v-astane/