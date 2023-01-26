Токаев: Критика власти должна быть не огульной, а конструктивной

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании сената парламента напомнил о принципах демократии и важности сохранения и укрепления независимости, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность плюрализма мнений.

"Наш принцип "разные мнения, но единая нация" незыблем", - заявил президент.

В то же время, по его словам, критика власти не должна быть огульной, а должна быть конструктивной.

"Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не будет места в нашей стране. Демократия – это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны", - завил глава государства.

В этой связи он обратился ко всем соотечественникам о важности сохранения и укрепления Независимости Казахстана.

"В условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле. Еще раз напоминаю об исключительной важности сохранения и укрепления Независимости. Это самое ценное, что есть у нашего народа. Мы должны твердо идти курсом конструктивных реформ и делать все возможное для укрепления государственности и консолидации общества. Залогом этого являются высокая культура политической ответственности и деятельный, истинный патриотизм наших граждан. Каждый из нас должен следовать принципу взаимной солидарности. Только так мы построим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня, 26 января, Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании сената парламента. Он заявил о важной роли партий в формировании политической системы Казахстана и появлении узнаваемых политиков.

Президент отметил, что приверженность государственности в Казахстане должна быть выше любых политических интересов – при этом стране нужны ответственные политики.

Также глава государства предложил кандидатуру Ашимбаева на пост председателя сената.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006831-tokaev-kritika-vlasti-dolzhna-byt-ne-ogulnoy-a-konstruktivnoy/