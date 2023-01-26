Токаев заявил, что Казахстану нужны новые узнаваемые политики

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев на заседании сената заявил о важной роли партий в формировании политической системы Казахстана и появлении узнаваемых политиков, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей. Безусловным приоритетом в их работе должны стать укрепление государственности и сохранение единства страны.

Партиям предстоит стать главной опорой гражданского общества. В фокусе их особого внимания должна быть планомерная работа по исполнению запросов граждан. Реализуя свои программы, им необходимо строго следовать требованиям закона", - заявил президент.

Токаев добавил, что в Казахстане важно сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми в стране.

Сегодня, 26 января, Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании сената парламента. Он отметил, что приверженность государственности в Казахстане должна быть выше любых политических интересов – при этом стране нужны ответственные политики.

Президент напомнил о принципах демократии и отметил важность плюрализма мнений.

Также глава государства предложил кандидатуру Ашимбаева на пост председателя сената. Позже депутаты сената единогласно поддержали кандидатуру Маулена Ашимбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006824-tokaev-zayavil-chto-kazahstanu-nuzhny-novye-uznavaemye-politiki/