"Обществу нужны политики, отвечающие за слова и поступки": Токаев о доверии к власти
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Президент Казахстана на заседании сената заявил, что приверженность государственности в Казахстане должна быть выше любых политических интересов – при этом стране нужны ответственные политики. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале Акорды.
"Обществу нужны прежде всего политики, отвечающие за каждое свое слово и поступок. Только так мы сможем укрепить доверие граждан к политической системе. А доверие – это важнейшая ценность.
Наша страна крайне нуждается в верховенстве закона и гражданском порядке. Хотел бы напомнить слова Бауыржана Момышулы: "Тот, кто подчиняется дисциплине, не станет рабом". Страна, в которой почитают закон, никогда не проиграет", – заявил Токаев.
Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании сената парламента.
В своей речи он заявил о важной роли партий в формировании политической системы Казахстана, а также отметил, что критика власти должна быть конструктивной.
Кроме того, президент выдвинул кандидатуру Маулена Ашимбаева на пост председателя верхней палаты парламента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006828-tokaev-obschestvu-nuzhny-politiki-otvechayuschie-za-kazhdoe-slovo-i-postupok/