32-летняя глава Минэкологии ответила на слухи о желании коллег уволиться после ее назначения

Зульфия Сулейменова. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Глава Минэкологии и природных ресурсов в кулуарах кабмина высказалась о якобы желании ее вице-министров уволиться после ее назначения главой ведомства, передает корреспондент NUR.KZ.

Зульфия Сулейменова сообщила, что в настоящее время Министерство проходит через реорганизацию.

"Когда происходит реорганизация госоргана, автоматически все сотрудники переходят в режим работы и.о. (исполняющих обязанности - прим. ред.) - это до того момента, пока в министерстве не будет переутверждено штатное расписание, не будет перерегистрирован госорган в органах юстиции.

Конечно, в связи с этим я полагаю, что среди отдельных сотрудников была какая-то информация касательно неуверенности того, останутся они или нет. Эта информация необязательно обоснованна", - добавила она.

Реорганизацию новый министр назвала сложным процессом, ведь в ее рамках в другое Министерство был передан комитет по геологии, с соответствующей передачей некоторых специалистов.

"Но если кто-то хочет остаться или пожелает перейти куда-то на работу, мы, конечно же, поддержим своих бывших коллег. Со всеми вице-министрами я в прошлом году еще работала. Если они захотят остаться - добро пожаловать. Если кто-то захочет себя попробовать в какой-то другой сфере, то мы к данному решению будем относиться с максимальным уважением и, конечно, поддержим", - заявила глава Минэкологии.

Зульфия Сулейменова отметила, что многие очень позитивно восприняли ее назначение на должность министра.

"Большинство коллектива восприняли меня хорошо. Я сама была в этом Министерстве, работала, особенно комитет экологического регулирования и контроля, три департамента больших. Они восприняли очень радушно. Возникло, конечно, в связи с реорганизацией какое-то неопределенное состояние.

С вице-министрами мы разговаривали с самого начала как я пришла. Я очень благодарна коллегам, что с первого дня они изъявили желание и готовность содействовать в реализации тех задач, которые были поставлены перед министерством. Если из них кто-то захочет уйти, я отнесусь с уважением", - резюмировала министр.

На уточняющий вопрос журналистов, подал ли кто-нибудь из вице-министров экологии и природных ресурсов заявление об увольнении, она посоветовала уточнить у них.

Напомним, что Зульфия Сулейменова заняла пост министра экологии и природных ресурсов Казахстана в начале января этого года. До этого она была вице-министром ведомства.

Предшественником Сулейменовой на посту главы Минэкологии и природных ресурсов был Сериккали Брекешев.

На сайте Минэкологии и природных ресурсов сообщается, что Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в Актобе.

Окончила Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева.

Трудовую деятельность начала в 2014 году научным сотрудником отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.

В 2020-2021 годах занимала руководящие должности в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

С января 2021 года являлась депутатом мажилиса парламента РК VII созыва.

С марта 2022 года до января 2023 года была вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006563-32-letnyaya-glava-minekologii-otvetila-na-sluhi-o-zhelanii-ee-kolleg-uvolitsya-posle-ee-naznacheniya/