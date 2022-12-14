Кошанов созвал совместное заседание палат парламента

Здание парламента. Фото: parlam.kz

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК. Распоряжение опубликовано на официальном сайте законодательного органа.

Совместное заседание палат запланировано на понедельник, 19 декабря.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 19 декабря 2022 года в 11 часов в городе Астане", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, на днях Кошанов проинформировал президента о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты. В настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики и здравоохранения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001597-koshanov-sozval-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta/