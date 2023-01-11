Новый министр экологии высказалась о своем назначении, зависти и сексизме
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Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в кулуарах правительства высказалась о своем назначении на должность министра, а также о зависти и сексизме, передает корреспондент NUR.KZ.
Зульфия Сулейменова сообщила журналистам, что назначение на должность министра для нее – большая ответственность.
"Нужно доказать и показать, что молодежь может привнести что-то новое, принимать решения, показывать результаты. Поэтому буду стараться оправдать все ожидания и надежды. Думаю, скептики будут всегда, другой вопрос, что необходимо ставить четкие задачи, и на основе них показывать четкие результаты", – отметила она.
При этом она указала на то, что в сфере экологии накопилось очень много вопросов. Они, по ее оценке, комплексные и сложные, и их невозможно решить за один-два года.
"Мы будем закладывать основу и уже двигаться", – заверила новый глава Минэкологии.
Представители СМИ также поинтересовались, сталкивалась ли она с тем, что подчиненные мужчины не приветствуют ее успех.
"Иерархию тоже никто не отменял. В любом случае эти люди являются подчиненными – мы будем находить общий язык. Со многими из них я уже работала. Поэтому, в принципе, смогу работать", – заявила в ответ министр.
Выяснилось, что она также по-философски относится к проявлениям зависти и сексизма.
"Я думаю, все сталкивались с завистью. Не бывает так, что всегда все хорошо, позитивно и радужно. Всегда бывает и негатив, и завистники, и хейтеры. Я думаю, к этому нужно относиться по-философски. Есть такая замечательная фраза: "Если у вас говорят за спиной, значит, вы идете впереди". Поэтому, я думаю, если постоянно оглядываться на завистников и негативные комментарии, можно в них утонуть и ничего не сделать.
Задачи стоят очень большие и серьезные, и их необходимо решать. Вопросы требуют смелых решений, в том числе с моей стороны. И тут времени на завистников нет.
Говоря об эйджизме (предвзятое отношение к возрасту человека – прим. ред.), сексизме, к сожалению, бывает такое в обществе к женщинам. И не только в казахстанском, в целом, в мировом, мы с этим сталкиваемся. Я думаю, к этому нужно относиться максимально по-философски, сильно не переживать, доказывать своими делами, и самое главное, продолжать работать", – отметила Сулейменова.
Напомним, что Зульфия Сулейменова была назначена министром экологии и природных ресурсов 4 января 2023 года. Ранее эту должность занимал Сериккали Брекешев.
Добавим, что, по данным с официального сайта Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе.
Она окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева – бакалавриат и магистратуру по специальности "Международные отношения". Кроме того, получила степень PhD в Национальном институте политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования".
Является резервистом Президентского молодежного кадрового резерва. Свободно владеет казахским, русским и английскими языками.
Трудовую деятельность она начала в 2014 году с должности научного сотрудника отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.
С января 2020 года по январь 2021 года работала заместителем директора департамента экологической политики и устойчивого развития, департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
С января 2021 года по март 2022 года была депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан.
С марта 2022 года по январь 2023 года занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Отметим также, что 2 января 2023 года президент Казахстана реорганизовал Министерство экологии, геологии и природных ресурсов в Министерство экологии и природных ресурсов.
При этом полномочия и функции Минэкологии в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы были переданы Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004955-novyy-ministr-ekologii-vyskazalas-o-svoem-naznachenii-zavisti-i-seksizme/