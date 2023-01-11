Новый министр экологии высказалась о своем назначении, зависти и сексизме

Зульфия Сулейменова. Фото: primeminister.kz

Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова в кулуарах правительства высказалась о своем назначении на должность министра, а также о зависти и сексизме, передает корреспондент NUR.KZ.

Зульфия Сулейменова сообщила журналистам, что назначение на должность министра для нее – большая ответственность.

"Нужно доказать и показать, что молодежь может привнести что-то новое, принимать решения, показывать результаты. Поэтому буду стараться оправдать все ожидания и надежды. Думаю, скептики будут всегда, другой вопрос, что необходимо ставить четкие задачи, и на основе них показывать четкие результаты", – отметила она.

При этом она указала на то, что в сфере экологии накопилось очень много вопросов. Они, по ее оценке, комплексные и сложные, и их невозможно решить за один-два года.

"Мы будем закладывать основу и уже двигаться", – заверила новый глава Минэкологии.

Представители СМИ также поинтересовались, сталкивалась ли она с тем, что подчиненные мужчины не приветствуют ее успех.

"Иерархию тоже никто не отменял. В любом случае эти люди являются подчиненными – мы будем находить общий язык. Со многими из них я уже работала. Поэтому, в принципе, смогу работать", – заявила в ответ министр.

Выяснилось, что она также по-философски относится к проявлениям зависти и сексизма.

"Я думаю, все сталкивались с завистью. Не бывает так, что всегда все хорошо, позитивно и радужно. Всегда бывает и негатив, и завистники, и хейтеры. Я думаю, к этому нужно относиться по-философски. Есть такая замечательная фраза: "Если у вас говорят за спиной, значит, вы идете впереди". Поэтому, я думаю, если постоянно оглядываться на завистников и негативные комментарии, можно в них утонуть и ничего не сделать.

Задачи стоят очень большие и серьезные, и их необходимо решать. Вопросы требуют смелых решений, в том числе с моей стороны. И тут времени на завистников нет.

Говоря об эйджизме (предвзятое отношение к возрасту человека – прим. ред.), сексизме, к сожалению, бывает такое в обществе к женщинам. И не только в казахстанском, в целом, в мировом, мы с этим сталкиваемся. Я думаю, к этому нужно относиться максимально по-философски, сильно не переживать, доказывать своими делами, и самое главное, продолжать работать", – отметила Сулейменова.

Напомним, что Зульфия Сулейменова была назначена министром экологии и природных ресурсов 4 января 2023 года. Ранее эту должность занимал Сериккали Брекешев.

Добавим, что, по данным с официального сайта Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана, Зульфия Сулейменова родилась 25 февраля 1990 года в Актобе.

Она окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева – бакалавриат и магистратуру по специальности "Международные отношения". Кроме того, получила степень PhD в Национальном институте политических исследований Японии по программе "Безопасность и международные исследования".

Является резервистом Президентского молодежного кадрового резерва. Свободно владеет казахским, русским и английскими языками.

Трудовую деятельность она начала в 2014 году с должности научного сотрудника отдела региональной и глобальной безопасности Центра глобальной политики и безопасности.

С января 2020 года по январь 2021 года работала заместителем директора департамента экологической политики и устойчивого развития, департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С января 2021 года по март 2022 года была депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан.

С марта 2022 года по январь 2023 года занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Отметим также, что 2 января 2023 года президент Казахстана реорганизовал Министерство экологии, геологии и природных ресурсов в Министерство экологии и природных ресурсов.

При этом полномочия и функции Минэкологии в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы были переданы Министерству индустрии и инфраструктурного развития РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004955-novyy-ministr-ekologii-vyskazalas-o-svoem-naznachenii-zavisti-i-seksizme/