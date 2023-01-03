Чиновников будут наказывать за необоснованное обогащение: Токаев подписал закон

Мужчина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите", сообщает сайт Акорды.

Как сообщалось ранее, этот законопроект направлен на дальнейшее совершенствование антикоррупционного законодательства, в том числе через введение новых инструментов превенции коррупции.

"Нововведением законопроекта является введение ответственности госслужащих и приравненных к ним лиц за необоснованное обогащение", – пояснили в Антикоррупционной службе, представляя проект закона в мажилисе.

Отмечалось, что этот закон станет продолжением запущенного с 2021 года всеобщего декларирования.

Согласно документу, к действующим нормам о взыскании 10-процентного индивидуального подоходного налога за расхождение в декларациях предлагается усилить ответственность госслужащих путем введения дополнительных санкций:

фискальные: административный штраф в размере 90% от суммы расхождения между доходами и расходами . Санкции будут применяться при расхождении только более, чем на 1000 МРП, это примерно более 3 млн тенге. Если годовой доход госслужащего за календарный год составил 5 млн тенге, а он приобрел имущество на 9 млн тенге - это повод для проверки;

. Санкции будут применяться при расхождении только более, чем на 1000 МРП, это примерно более 3 млн тенге. Если годовой доход госслужащего за календарный год составил 5 млн тенге, а он приобрел имущество на 9 млн тенге - это повод для проверки; карьерные: увольнение с госслужбы по отрицательным мотивам на три года. Для увольнения расхождение должно превысить годовой доход за вычетом 1000 МРП.

В каждом из случаев чиновнику будет дана возможность обосновать законность расходов.

Срок введения этих норм в действие определен на 2027 год, так как именно с этого периода начнется сопоставление расходов и доходов всех налогоплательщиков страны.

Ранее в Казахстане завершился первый этап всеобщего декларирования доходов и имущества. В рамках него госслужащие, приравненные к ним лица, крупные участники банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супруги всех перечисленных лиц должны были сдать очередные налоговые декларации.

С января 2023 года начнется второй этап, в котором примут участие новые категории граждан. С нового года отчетность начнут сдавать работники государственных учреждений, квазигосударственного сектора и национальных компаний, а также их супруги. В том числе это касается врачей, учителей, деятелей спорта и культуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003981-chinovnikov-budut-nakazyvat-za-neobosnovannoe-obogaschenie-tokaev-podpisal-zakon/