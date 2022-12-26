Партия Adal прекратила свою деятельность
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Казахстанская политическая партия Adal официально прекратила свою деятельность из-за присоединения к Amanat. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства юстиции РК.
"В соответствии со статьей 45 Гражданского кодекса 20 декабря 2022 года произведена регистрация прекращения деятельности политической партии Adal в связи с реорганизацией путем присоединения к партии Amanat", – говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь в Казахстане останется всего 6 зарегистрированных партий:
- Партия Amanat;
- Демократическая партия Казахстана "Ак Жол";
- Народная партия Казахстана;
- Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл";
- Общенациональная социал-демократическая партия;
- Казахстанская партия зеленых "Байтақ".
По данным с официального сайта Минюста, в 2022 году на государственную регистрацию поступило заявление от политической партии "Халық дербестігі".
Всего за текущий год на конец ноября в Министерство юстиции поступали уведомления о создании партий от 10 инициативных групп, из них подтверждение выдано 4, остальным отказано в связи с нарушением требований статьи 8 Закона "О политических партиях".
Напомним, что в марте 2022 года партия Adal заявила о присоединении к Amanat. 26 апреля Adal официально вошла в состав правящей партии.
Позже член политсовета партии Adal Эльдар Жумагазиев объяснил причины вхождения в Amanat. Он заявил, что партия признает необходимость дальнейшего развития в объединении с Amanat – решение было принято после выступления Касым-Жомарта Токаева с посланием народу 16 марта 2022 года.
Добавим, что на прошлой неделе глава Минюста Канат Мусин рассказывал также о регистрации партии Respublica.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003080-partiya-adal-prekratila-svoyu-deyatelnost/