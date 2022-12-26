Партия Adal прекратила свою деятельность

Фото: facebook.com/adal.almaty

Казахстанская политическая партия Adal официально прекратила свою деятельность из-за присоединения к Amanat. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства юстиции РК.

"В соответствии со статьей 45 Гражданского кодекса 20 декабря 2022 года произведена регистрация прекращения деятельности политической партии Adal в связи с реорганизацией путем присоединения к партии Amanat", – говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь в Казахстане останется всего 6 зарегистрированных партий:

Партия Amanat; Демократическая партия Казахстана "Ак Жол"; Народная партия Казахстана; Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"; Общенациональная социал-демократическая партия; Казахстанская партия зеленых "Байтақ".

По данным с официального сайта Минюста, в 2022 году на государственную регистрацию поступило заявление от политической партии "Халық дербестігі".

Всего за текущий год на конец ноября в Министерство юстиции поступали уведомления о создании партий от 10 инициативных групп, из них подтверждение выдано 4, остальным отказано в связи с нарушением требований статьи 8 Закона "О политических партиях".

Напомним, что в марте 2022 года партия Adal заявила о присоединении к Amanat. 26 апреля Adal официально вошла в состав правящей партии.

Позже член политсовета партии Adal Эльдар Жумагазиев объяснил причины вхождения в Amanat. Он заявил, что партия признает необходимость дальнейшего развития в объединении с Amanat – решение было принято после выступления Касым-Жомарта Токаева с посланием народу 16 марта 2022 года.

Добавим, что на прошлой неделе глава Минюста Канат Мусин рассказывал также о регистрации партии Respublica.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003080-partiya-adal-prekratila-svoyu-deyatelnost/