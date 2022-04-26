В партии Adal объяснили, почему решили войти в состав Amanat

Здание центрального аппарата партии Amanat. Фото: t.me/AMANATPartiyasy

На внеочередном ХХІІI съезде партии Amanat член политсовета партии Adal Эльдар Жумагазиев объяснил причины вхождения в партию, передает корреспондент NUR.KZ.

Член политсовета партии Adal Эльдар Жумагазиев заявил, что партия признает необходимость дальнейшего развития в объединении с Amanat – решение было принято после издания Касым-Жомартом Токаевым послания народу 16 марта.

"Мы все строители Нового Казахстана и готовы принимать самое непосредственное участие в модернизации страны. И мы осознаем необходимость дальнейшего развития нашей партии в консолидации с лидирующей политической силой страны – партией Amanat.

В текущих обстоятельствах, когда перемены требуются уже сейчас, не нужно ждать проведения следующих парламентских выборов. Мы хотим начинать работу сегодня.

Большие ресурсы Amanat, дополненные энергией Adal, позволят удвоить наши силы, направленные на решение общих задач по повышению благосостояния населения", – заявил он.

Напомним, что партия Adal сегодня официально влилась в состав партии Amanat.

Также сегодня, 26 апреля, президент Токаев покинул партию Amanat, заявив, что глава государства должен быть политически нейтрален. На пост председателя партии был избран Ерлан Кошанов.

Кроме того на внеочередном съезде партии Amanat рассмотрели вопрос изменения состава политического совета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1966885-v-partii-adal-obyasnili-pochemu-reshili-voyti-v-sostav-amanat/