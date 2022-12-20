Токаев встретился с главой президиума НПП "Атамекен"

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Президент заслушал информацию о проводимой работе по поддержке и развитию отечественного предпринимательства, сотрудничестве между государством и бизнесом, ключевых направлениях трансформации Национальной палаты предпринимателей, сообщает официальный сайт Акорды.

Раимбек Баталов рассказал о проведенном анализе и сокращении несвойственных палате функций, передаче их в конкурентную среду, а также кардинальном сокращении зависимости НПП от бюджетных программ.

Касым-Жомарт Токаев и Раимбек Баталов. Фото: akorda.kz

В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым направлениям развития предпринимательства в стране. Отмечена необходимость создания условий для появления новой волны предпринимателей, которые будут придерживаться важных принципов: высокой социальной ответственности, добросовестности, налоговой чистоплотности, соблюдения экологических требований и т.д.

В настоящее время палата проводит глубокий экспертный анализ по выявлению наиболее приоритетных оперативных и стратегических вопросов, решение которых в тесном партнерстве с правительством, акиматами будет способствовать эффективной диверсификации экономики, реализации новой экономической политики и созданию благоприятного бизнес-климата.

Президент, приняв отчет Национальной палаты предпринимателей, отметил важность учета позиции бизнеса при принятии стратегических решений, а также актуальность предлагаемых мер стимулирования развития отечественного предпринимательства и подходов к трансформации «Атамекен».

Напомним, ранее глава государства поговорил по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002262-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-prezidiuma-npp-atameken/