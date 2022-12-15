Смаилов поручил акимам решить проблему со стихийными свалками в Казахстане до лета

Свалка. Иллюстративное фото: pexels.com

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при президенте РК. По его поручению до 1 июня 2023 году акиматы регионов должны ликвиlировать все несанкционированные свалки, сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

На заседании совета министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что доля переработки твердых бытовых отходов по республике за третий квартал текущего года составила 24%. Этот показатель ежегодно увеличивается (2020 – 18%, 2021 – 21%) и должен достичь более 30% к 2025 году.

По его словам, на сегодня в стране действует 3005 полигонов ТБО (твердых бытовых отходов), при этом планируется строительство еще 20 полигонов в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Раздельный сбор мусора на разных этапах внедрен в 142, а сортировка – в 101 населенном пункте.

Сериккали Брекешев. Фото: primeminister.kz

Тем не менее, премьер-министр подчеркнул, что из числа действующих полигонов только порядка 630 (21%) соответствуют экологическим и санитарным нормам. Он добавил, что ежегодный объем образования бытовых отходов составляет 4-4,5 млн тонн, однако местные исполнительные органы ненадлежащим образом организовывают системы их сбора.

"Данная тенденция приводит к повсеместному образованию стихийных свалок, на ликвидацию которых затрачиваются бюджетные средства. В частности, инфраструктура для переработки строительных отходов организована только в Костанайской области и в столице. В оставшихся регионах она отсутствует", — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр дал поручение акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Кроме того, он отметил необходимость стимулировать переработку всех видов отходов, ускорить разработку типовых проектов полигонов для населенных пунктов с численностью от 5 000 до 10 000 человек, а также предусмотреть норму по обороту строительных отходов в рамках нового Градостроительного кодекса.

Также по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности выступил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Он отметил, что в соответствии с Концепцией по переходу к "зеленой экономике" планируется к 2030 году снизить энергоемкость экономики на 30% (от уровня 2008 года). В этой связи предусматривается реализация мер по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры. По словам министра, это подразумевает внедрение автоматизированных систем управления, энергоменеджмента, установку специальных приборов и замену оборудования.

Каирбек Ускенбаев. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр поддержал данные подходы и отметил необходимость уделить первоочередное внимание жилищному сектору.

Напомним, что в октябре по снимкам со спутника на территории города Актобе и в радиусе 50-60 километров от него были установлены 253 стихийные свалки отходов.

Отмечалось, что ответственные лица из местных исполнительных органов были привлечены к административной ответственности из-за неправильной организации работы.

Кроме того, в июне сообщалось, что на тот момент около 2 тыс. стихийных свалок выявили в Казахстане с начала года.

Добавим, что согласно статье 344 КоАП РК "Нарушение экологических требований по управлению отходами", складирование отходов вне специально установленных мест, не предназначенных для их накопления или захоронения, а равно захоронение отходов без экологического разрешения или отходов, не заявленных в декларации о воздействии на окружающую среду, влекут штраф:

на физических лиц в размере 50 МРП (153,1 тыс. тенге);

на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100 МРП (306,3 тыс. тенге);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 100 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения;

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 процентов от суммы экономической выгоды, полученной в результате нарушения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001816-smailov-poruchil-akimam-reshit-problemu-so-stihiynymi-svalkami-v-kazahstane-do-leta/