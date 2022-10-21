Более 250 свалок нашли по снимкам со спутника в Актюбинской области

Снимок со спутника. Фото: пресс-служба прокуратуры Актюбинской области

В Актюбинской области более 250 стихийных свалок было обнаружено с помощью информационных систем АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", передает официальный сайт прокуратуры региона.

В прокуратуре сообщили, что по снимкам со спутника на территории города Актобе и в радиусе 50-60 км от него были установлены 253 стихийные свалки отходов.

"Мерами прокуратуры на сегодняшний день из указанных 253 участков полностью ликвидированы 99 свалок, очистка земель от отходов продолжается. Кроме того, ответственные лица местных исполнительных органов из-за неправильной организации работы привлечены к административной ответственности", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в прокуратуре добавили, что аналогичная работа будет проведена по всей области.

Ранее жители Актюбинской области в соцсетях пожаловались, что неизвестные выбросили вместе с мусором стенд с госсимволами Казахстана. Полицейские нашли и привлекли к ответственности правонарушителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993838-bolee-250-svalok-nashli-po-snimkam-so-sputnika-v-aktyubinskoy-oblasti/