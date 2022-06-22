Около 2 тыс. стихийных свалок выявили в Казахстане с начала года

Стихийные свалки выявляют сотрудники Минэкологии. Фото: gov.kz

В нескольких регионах Казахстана прошли рейды для выявления несанкционированных свалок. Только за май этого года было обнаружено 150 таких участков, сообщается на официальном сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ведомстве подчеркнули, что несанкционированные свалки – это проблема, на которой сфокусировано внимание большей части населения и госструктур.

"На сегодня с начала года было выявлено около 2000 мест свалок, в том числе посредством космомониторинга "Ғарыш Сапары", – сообщили представители министерства.

Для решения этой проблемы реализуется трехсторонний план мероприятий по ликвидации мест свалок совместно с МВД и местными исполнительными органами.

Отмечается, что в рамках этого плана в ряде регионов Казахстана были проведены рейдовые мероприятия, во время которых сотрудники уполномоченных ведомств выявляли места незаконного размещения отходов.

"Так, в мае проведен 31 рейд по республике. Мероприятия прошли в таких регионах как Атырауская, Кызылординская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Костанайская и Карагандинская области, а также в городах Алматы, Нур-Султан и Шымкент", – заявили в Минэкологии.

По данным ведомства, в результате этих рейдов было выявлено около 150 несанкционированных свалок.

По 14 фактам соответствующие лица привлечены к административной ответственности по статье 344 КоАП "Нарушение экологических требований по управлению отходами". На них были наложены штрафы в размере 153 тыс. тенге.

Также представители Минэкологии сообщили, что более 20 мест отходов были ликвидированы на месте. Действия по выявлению свалок продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975219-okolo-2-tys-stihiynyh-svalok-vyyavili-v-kazahstane-s-nachala-goda/