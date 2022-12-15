По полмиллиона тенге выделят кандидатам в депутаты сената на агитацию

Мужчина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Член ЦИК РК Сабила Мустафина на заседании ведомства рассказала, сколько средств выделят из бюджета страны кандидатам в депутаты сената на проведение агитационной кампании, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Мустафиной, в соответствии с конституционным законом "О выборах в РК" государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в СМИ.

"Порядок и объемы выделения средств для выступления в средствах массовой информации кандидатам определяются Центральной избирательной комиссией.

Для выступления в средствах массовой информации, на телевидении 15 минут, на радио 10 минут, для публикации в периодических печатных изданиях или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа устанавливается размер расходов в объеме 550 тыс. тенге", - отметила член ЦИК.

Из них 400 тыс. тенге предусмотрены на выступления с программами по телевидению и радио, а также публикацию двух статей в периодических печатных изданиях. 70 тыс. тенге - на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, остальные 80 тыс. тенге - на транспортные расходы.

Ранее сообщалось, что в депутаты сенаты выдвинуты 130 кандидатов, 127 из них - самовыдвиженцы.

Напомним, выборы в сенат назначены на 14 января 2023 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001773-po-polmilliona-tenge-vydelyat-kandidatam-v-deputaty-senata-na-agitatsiyu/