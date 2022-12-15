Кандидатами в депутаты сената выдвинуты 130 казахстанцев. 127 из них - самовыдвиженцы

Депутат. Иллюстративное фото: senate.parlam.kz

Зампредседателя ЦИК Константин Петров на заседании в ведомстве рассказал, сколько человек выдвинулись в депутаты сената, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Петрова, с 29 ноября по 14 декабря 2022 года по республике было выдвинуто 130 кандидатов в депутаты сената парламента.

"Таким образом, конкурентность составляет более чем 6 человек на одно депутатское место", - заявил он.

В разрезе регионов наибольшее количество кандидатур выдвинуто в Астане и Алматы – по 10 кандидатов. Далее следуют Абайская, Западно-Казахстанская и Кызылординская области – по 8 кандидатов.

Наименьшее количество претендентов в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - по 5 человек.

"Подавляющее большинство кандидатов – это самовыдвиженцы: 127 кандидатов подали самостоятельно заявления о выдвижении. Точнее говоря, все 130 подавали самостоятельно заявления. При этом три кандидата позже были поддержаны маслихатами.

Средний возраст кандидатов - 50,5 лет, самому молодому кандидату 30 лет. Он из Актюбинской области. Наибольший возраст среди претендентов – 74 года. Он из Западно-Казахстанской области. Четверть выдвинувшихся кандидатов – это женщины, 33 человека из 130", - отметил Петров.

Сейчас идет процесс регистрации кандидатов, он продлится до 24 декабря. На сегодня избирательными комиссиями зарегистрировано уже 49 кандидатов.

"Конкурентность есть во всех регионах. Итоги регистрации кандидатов в депутаты сената будут рассмотрены на нашем отдельном заседании в соответствии с календарным планом. Этап регистрации продлится до 18:00 местного времени 24 декабря", - резюмировал зампред Центризбиркома.

Напомним, выборы в сенат парламента Казахстана пройдут 14 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001764-130-kazahstantsev-vydvinuty-kandidatami-v-deputaty-senata-127-iz-nih-samovydvizhentsy/