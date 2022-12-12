"Где-то 300-350 тысяч тенге": Кульгинов рассказал о тратах своей семьи на еду

Алтай Кульгинов. Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов в кулуарах кабмина рассказал, сколько его семья тратит ежемесячно на продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ в кулуарах правительства задали ставший уже традиционным вопрос о том, сколько семья Алтая Кульгинова тратит на продукты в месяц.

"Где-то 300-350 тысяч тенге. Закупаемся в магазинах города. Супруга покупает, где-то я, если получается", - заявил экс-аким Астаны.

Отметим, что семья Кульгинова является многодетной.

Напомним, 9 декабря президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении экс-акима столицы Алтая Кульгинова заместителем премьер-министра Казахстана. До этого Кульгинов освободил должность акима Астаны, который занимал с июня 2019 года.

Его преемником на посту акима столицы стал Женис Касымбек, занимавший до этого должность акима Карагандинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001163-gde-to-300-350-tysyach-tenge-kulginov-rasskazal-o-tratah-svoey-semi-na-edu/