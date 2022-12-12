"Тратить надо меньше, а зарабатывать - больше": Токаев высказался о Нацфонде

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал правительство достичь стабильности бюджета и высказался о доходах Нацфонда. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента "Борт №1".

"Правительству нужно достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда.

Напоминаю, что через год начнется начисление половины инвестиционного дохода Национального фонда детям. Это означает, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в Нацфонде.

Сопричастность каждого к национальным богатствам – это не пустые слова. Это начало подлинно народного, общественного контроля. Хочу, чтобы и правительство, и Нацбанк осознавали это в полной мере", - заявил президент.

Он напомнил, что в ближайшее 7 лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 миллиардов долларов.

"Поэтому тратить из него надо меньше, а зарабатывать - больше. Причем проблемы с тем, чтобы "зарабатывать", очевидно, тоже имеют место быть.

Инвестиционная доходность Фонда на порядок ниже аналогичных фондов других стран. Доходность Нацфонда за последние 10 лет составила 1,6% годовых, тогда как доходность аналогичного сингапурского фонда - 6,4%, норвежского - 7,5%. Это наглядно демонстрирует значительную неэффективность со стороны уполномоченных на управление органов", - сказал глава государства.

Токаев поручил Национальному банку совместно с правительством внести предложения по совершенствованию управления Национальным фондом с учетом вышесказанного. Все высказанные недостатки и замечания должны быть полностью учтены, заметил президент.

Напомним, сегодня, 12 декабря, в Астане состоялось расширенное заседание правительства с участием Касым-Жомарта Токаева.

Перечислять половину от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на счета детей Токаев предложил во рамках своего ежегодного Послания народу.

Читайте все самые свежие новости о Чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2001136-tratit-nado-menshe-a-zarabatyvat-bolshe-tokaev-vyskazalsya-o-natsfonde/