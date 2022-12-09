"Таким не место на госслужбе": Даниал Ахметов устроил жесткий разнос чиновникам (видео)

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Переназначенный на пост акима Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на прошедшем совещании по вопросу теплоснабжения устроил жесткий разнос сотрудникам ведомства, которое дало заключение о готовности ТЭЦ в Риддере к зиме.

Глава региона на своей странице в Instagram сообщил, что на совещании присутствовал представитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

"Хочу акцентировать внимание на том, что с апреля по сентябрь текущего года специалисты этого ведомства ни разу не были на Риддерской ТЭЦ, однако 15 сентября отправили письмо в профильное министерство, где говорилось о готовности станции к отопительному сезону.

Вместо того, чтобы бить тревогу, обращаться в прокуратуру и говорить о том, что критическое состояние оборудования может привести к срыву отопительного сезона, представители Комитета ограничились тем, что выписали несколько незначительных административных штрафов", - отметил Даниал Ахметов.

По его словам, в департаменте теперь утверждают, что руководство ТЭЦ ввело их в заблуждение, предоставив письмо о том, что 4 и 5 котлоагрегаты отремонтированы, а также утаило информацию о пожаре на щите с оборудованием.

"Таким образом, ведомство расписывается в собственном бессилии и невнимательном отношении к работе. Страшно предположить, что будет, если они также отнесутся к проверке других энергетических объектов. Своим бездействием они поставили под угрозу замерзания целый город. Я убежден, что таким равнодушным чиновникам не место на госслужбе", - заявил аким ВКО.

Напомним, в октябре на ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. После чего экстренно создали штаб по аварийной ситуации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000926-takim-ne-mesto-na-gossluzhbe-danial-ahmetov-ustroil-zhestkiy-raznos-chinovnikam-video/