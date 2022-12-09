"Порядочный, но недостаточно жесткий": Гали Искалиев ответил на замечание

Гали Искалиев. Фото: facebook.com/batyskz

Бывший аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев в рамках интервью изданию "Уральская неделя" ответил на замечание о том, что он - порядочный, но недостаточно жесткий управленец.

"Я ни разу не услышала о подозрениях вас в коррупционных схемах, общее мнение - вы порядочный человек. Но мягкий, недостаточно жесткий", - отметила журналист издания.

Гали Искалиев высказался по этому поводу.

"У меня стиль такой, я не могу поменять характер. Привык работать другими рычагами. Если что-то не работает, есть финансовые, юридические рычаги.

Если человек не справляется, я не критикую его прилюдно. На госслужбе трудно работать, они и так ограничивают себя в чем-то. В кабинете, когда нет посторонних, я ругаю. На совещании старался не ругать.

Просто есть порядок - выговор, строгий выговор, увольнение. По нему и шли, если человек не справился и не хочет освобождать должность. В основном люди соглашаются, когда объясняешь им их промахи, слабые места, они сами уходят. Это прагматичный стиль", - пояснил бывший аким ЗКО.

Напомним, Гали Искалиев также высказался о своем уходе с поста главы региона и ответил, планирует ли он оставаться на госслужбе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000875-poryadochnyy-no-nedostatochno-zhestkiy-gali-iskaliev-otvetil-na-zamechanie/