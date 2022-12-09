Экс-аким ЗКО Гали Искалиев рассказал, останется ли он на госслужбе

Гали Искалиев. Фото: facebook.com/batyskz

Бывший аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев во время интервью изданию "Уральская неделя" ответил на вопрос о том, останется ли он на государственной службе.

"Не обязательно. 13 лет на госслужбе - много все-таки. Это работа не с 8 до 6-ти, а круглые сутки при всегда включенном телефоне. Нужно всегда быть готовым реагировать. Но, в любом случае, если будет предложение работать на государственной службе, я приму", - сказал Гали Искалиев.

Также он ответил на слухи о том, что якобы хочет работать в сенате.

"Можно что угодно говорить, конечно. Сенат - это законотворческая деятельность, там больше надо быть сильным юристом, хорошо разбираться в законодательстве других стран, чтобы сравнивать и находить лучшие решения. Я же больше имею навыков в государственном и инвестиционном управлении", - отметил экс-аким ЗКО.

Напомним, также Гали Искалиев высказался об уходе с поста главы региона. Его сменил Нариман Турегалиев.

Читайте все самые свежие новости о Чемпионате мира в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000865-eks-akim-zko-gali-iskaliev-rasskazal-ostanetsya-li-on-na-gossluzhbe/