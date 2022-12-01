Токаев ратифицировал соглашение о займе между Казахстаном и МБРР

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития", сообщается на официальном сайте Акорды.

Напомним, в ноябре сенаторы ратифицировали Соглашение о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития.

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщал, что данное соглашение о займе на сумму 345,7 млн евро подписано 24 августа.

Отмечалось, что заем в полном объеме будет направлен на финансирование дефицита бюджета. Средства займа позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели.

Заем предоставляется Казахстану со сроком погашения 11,5 лет, включая 2,5 года льготного периода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1999796-tokaev-ratifitsiroval-soglashenie-o-zayme-mezhu-kazahstanom-i-mbrr/