Новая "зеленая" партия объявила об участии в парламентских выборах в Казахстане

Члены партии "Байтак". Фото: facebook.com/ecoalliance.kz

Первая в Казахстане "зеленая" партия "Байтак", о регистрации которой стало известно накануне, объявила о намерении участвовать в парламентских выборах, пишет Sputnik Казахстан.

Члены партии в ходе пресс-конференции рассказали о своей цели, амбициях и планах.

По словам партийцев, в основе их идеологии лежит идея устойчивого развития. И это касается не только экологии, а всего государства в целом.

Лидер партии Азаматхан Амиртай объявил, что они будут участвовать в выборах в парламент.

"Мы начали подготовку для участия в выборах в парламент. Вместе с тем мы выдвинем своих кандидатов на выборах в городские и областные маслихаты. Наша цель - объединить силы энтузиастов, которые ратуют за свою страну", — заявил он.

Сообщается, что в регионах зарегистрирована 21 тыс. членов партии. В 20 регионах есть ее филиалы.

"Мы работаем в двух направлениях: по декарбонизации производства, то есть сокращению углеродного следа, и экологическому просвещению населения, и выступаем за сортировку отходов и их переработку. Мы должны развивать зеленую экономику. Но, главнее всего, мы должны привлекать больше "зеленых" инвестиций", — пояснил Амиртай.

Напомним, накануне стало известно о регистрации новой партии в Казахстане.

Также отметим, что 14 января 2023 года в Казахстане состоятся выборы депутатов сената парламента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999787-novaya-zelenaya-partiya-obyavila-ob-uchastii-v-parlamentskih-vyborah-v-kazahstane/