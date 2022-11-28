Кто может стать депутатом сената в Казахстане: ЦИК озвучил требования

Депутат. Иллюстративное фото: senate.parlam.kz

На брифинге в ЦИК назвали ряд требований, предъявляемых к кандидату в депутаты сената - выдвижение кандидатов начнется уже 29 ноября, сами выборы в сенат состоятся 14 января 2023 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в ЦИК, кандидатом в депутаты сената может стать лицо:

имеющее гражданство Казахстана и постоянно проживающее на территории страны последние 10 лет;

возраст от 30 лет;

высшее образование;

стаж работы не менее пяти лет;

проживающее на территории соответствующего региона не менее 5 лет;

обладающее активным избирательным правом.

При этом не имеют право быть избранными граждане, признанными судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Также кандидат не может иметь судимость, которая не снята или не погашена, и быть виновным в коррупционном преступлении.

Выдвижение кандидатов в депутаты сената в Казахстане начнется 29 ноября 2022 года и продолжится до 18:00 14 декабря 2022 года. С полным графиком предвыборных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Сами выборы назначены на 14 января - соответствующий указ президент подписал после своей инаугурации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999200-kto-mozhet-stat-deputatom-senata-v-kazahstane-tsik-ozvuchil-trebovaniya/