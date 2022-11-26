Алтай Кульгинов высказался о слухах об отставке

Алтай Кульгинов. Фото: instagram.com/altay_kulginov_official

И.о. акима Астаны Алтай Кульгинов в кулуарах Дворца Независимости, где проходила церемония инаугурации президента Казахстана, прокомментировал информацию о возможной отставке, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не могу комментировать слухи. Я думаю, время покажет", - сказал и.о. акима Астаны.

При этом Алтай Кульгинов напомнил, что по Конституции и закону, с момента вступления в должность президента акимы прекращают свои полномочия.

"Дальше уже, как руководство страны решит, вы увидите. Время покажет. Мы всегда готовы к работе. Служить ради интересов страны, для общества. В этом и суть государственной службы", - заявил госслужащий.

Напомним, накануне в соцсетях распространилась информация, что скоро сменят акима Астаны. Сообщалось, что место Алтая Кульгинова якобы займет глава Карагандинской области. При этом сам Женис Касымбек заявил, что это всего лишь слухи.

Сегодня президент Казахстана подписал указ, в соответствии с которым акимы Астаны, Алматы, Шымкента и областей перешли в статус исполняющих обязанности.

Читайте свежие спортивные новости в вашем смартфоне в Telegram-канале СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999067-akim-astany-vyskazalsya-o-sluhah-ob-otstavke/