Женис Касымбек ответил на слухи о назначении на пост акима Астаны

Женис Касымбек. Фото: gov.kz

Глава Карагандинской области Женис Касымбек в кулуарах во время церемонии инаугурации президента Казахстана ответил на слухи о своем якобы будущем назначении на должность акима Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Накануне в некоторых пабликах появилась информация о том, что скоро сменят акима Астаны. Сообщалось, что место Алтая Кульгинова якобы займет Женис Касымбек - глава Карагандинской области.

В кулуарах Дворца независимости, где сегодня собрался политический актив страны на инаугурацию Касым-Жомарта Токаева, журналисты поинтересовались у акима Карагандинской области, насколько слухи соответствуют действительности.

"Это слухи. Поэтому другого я ничего не могу сказать", - заявил Женис Касымбек.

Напомним, сегодня, 26 ноября, в Астане прошла церемония инаугурации, на которой Касым-Жомарта Токаева официально объявили президентом Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999051-zhenis-kasymbek-otvetil-na-sluhi-o-naznachenii-na-post-akima-astany/