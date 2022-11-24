Когда проект нового Налогового кодекса внесут в парламент, рассказали в МНЭ

Купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министр нацэкономики Алибек Куантыров на заседании сената озвучил сроки внесения проекта нового Налогового кодекса на рассмотрение депутатов, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял спикер сената Маулен Ашимбаев. Он поинтересовался, когда проект нового налогового кодекса планируется внести в парламент.

"По нацплану, у нас срок - сентябрь следующего года", — ответил Алибек Куантыров.

Однако, по его словам, в ходе обсуждения казахстанские и зарубежные эксперты пришли к выводу, что потребуется больше времени, чем предполагалось изначально - минимум полтора года для полнейшей разработки и доработки нового Налогового кодекса.

"Мы постараемся уложиться в сроки, но в предстоящие полгода нам нужно будет вести очень активную работу, и по этой работе мы просим вашей поддержки, чтобы этот вопрос был всесторонне решен и обсужден. Но, согласно поручению, желательно в 2024 году ввести в действие", — добавил министр.

Маулен Ашимбаев поддержал его.

"Над этим документом мы должны всесторонне работать, проработать конкретно, потому что не должна быть быстрая работа, чтобы ошибки не были допущены", — отметил спикер сената.

Напомним, о создании нового Налогового кодекса заявил глава государства в своем послании народу в начале сентября.

Позже сообщалось, что изменения в кодексе коснутся не только бизнеса, но и рядовых граждан - для них будут исключены и дифференцированы некоторые госпошлины, а также расширится список необлагаемых налогом доходов.

Кроме того, ожидается, что в новом кодексе появится налог на роскошь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998750-kogda-proekt-novogo-nalogovogo-kodeksa-vnesut-v-parlament-rasskazali-v-mne/