Токаев наградил строителей домов для пострадавших при пожаре в Костанайской области
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан тех, кто участвовал в строительстве домов для пострадавших при пожаре в Костанайской области, сообщается на официальном сайте Акорды.
Президент постановил за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области наградить:
орденом "Құрмет"
- Ибраимова Даулета Дулатовича – председателя наблюдательного совета ТОО "Строй Элит Дом";
- Карамакина Бауржана Сабитовича – директора ТОО "CK КBS";
- Орымбаева Нурлана Бахетжановича – генерального директора АО "Рудныйсоколовстрой";
орденом "Еңбек Даңқы" III степени
- Владимирову Оксану Рашитовну – старшего прораба СУ "Отделстрой» АО "Рудныйсоколовстрой";
- Жаксалыкова Олжабая Баймендовича – каменщика ТОО "БК-Строй";
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Ариккулова Ерболата Булатовича – бригадира ТОО "Строй Элит Дом";
- Абдикова Дархана Жаныбековича – заместителя директора ТОО "Алюминстрой";
- Бекжанова Таира Ренатовича – директора филиала ТОО "Алия-Сервис";
- Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы – директора ТОО "Парасат Строй Проект";
- Кима Сергея Романовича – директора ТОО "БК-Стройпром".
Напомним, пожары в Костанайской области начались 2 сентября на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тыс. га.
По данным МЧС, огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Всего с начала пожара был эвакуирован 2091 человек.
10 сентября лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области был ликвидирован.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998181-tokaev-nagradil-stroiteley-domov-dlya-postradavshih-pri-pozhare-v-kostanayskoy-oblasti/