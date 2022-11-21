Токаев наградил строителей домов для пострадавших при пожаре в Костанайской области

Коттеджный городок в Аулиекольском районе. Фото: instagram.com/arkhimed_mukhambetov

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан тех, кто участвовал в строительстве домов для пострадавших при пожаре в Костанайской области, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент постановил за активное участие в строительстве жилых домов для пострадавших при природном пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области наградить:

орденом "Құрмет"

Ибраимова Даулета Дулатовича – председателя наблюдательного совета ТОО "Строй Элит Дом";

Карамакина Бауржана Сабитовича – директора ТОО "CK КBS";

Орымбаева Нурлана Бахетжановича – генерального директора АО "Рудныйсоколовстрой";

орденом "Еңбек Даңқы" III степени

Владимирову Оксану Рашитовну – старшего прораба СУ "Отделстрой» АО "Рудныйсоколовстрой";

Жаксалыкова Олжабая Баймендовича – каменщика ТОО "БК-Строй";

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Ариккулова Ерболата Булатовича – бригадира ТОО "Строй Элит Дом";

Абдикова Дархана Жаныбековича – заместителя директора ТОО "Алюминстрой";

Бекжанова Таира Ренатовича – директора филиала ТОО "Алия-Сервис";

Бораш Әбдірахман Әбдіхалықұлы – директора ТОО "Парасат Строй Проект";

Кима Сергея Романовича – директора ТОО "БК-Стройпром".

Напомним, пожары в Костанайской области начались 2 сентября на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района. Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тыс. га.

По данным МЧС, огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Всего с начала пожара был эвакуирован 2091 человек.

10 сентября лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области был ликвидирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998181-tokaev-nagradil-stroiteley-domov-dlya-postradavshih-pri-pozhare-v-kostanayskoy-oblasti/