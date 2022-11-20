Досаев отдал свой голос на выборах президента Казахстана

Ерболат Досаев. Фото: Акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой проголосовали на выборах президента Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации ведомства, глава города и его супруга в 7 часов утра одними из первых пришли на избирательный участок №358, расположенный в школе-лицее №28 имени М.Маметовой, чтобы принять участие в голосовании.

"Сегодня граждане Казахстана реализуют свое конституционное право и своим голосом выбирают, как будет развиваться наша страна в ближайшие 7 лет. Важен голос каждого казахстанца, и сегодня я пришел отдать свой голос как гражданин и житель Алматы за светлое будущее нашего города, наших жителей, своей семьи и своих детей. Уверен, что алматинцы покажут свое единство и определят свой выбор", — сказал Досаев.

Ерболат и Гульнар Досаевы. Фото: Акимат Алматы

По информации городского акимата, всего в день выборов в Алматы открыты 600 избирательных участков, на 55 участках можно проголосовать вне зависимости от наличия прописки. Право голоса в городе имеет около 1,2 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997977-dosaev-otdal-svoy-golos-na-vyborah-prezidenta-kazahstana/