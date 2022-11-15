Минюст: Дело Стати находится в благоприятном для Казахстана состоянии

Анатол Стати. Фото: pan.md

Министр юстиции РК в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, не станет ли козырем для молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля Стати в суде против Казахстана разбирательство по январским событиям в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнили журналисты, ранее появилась информация, что якобы дело Стати сфабриковали бизнесмен Кайрат Боранбаев вместе с экс-главой КНБ Каримом Масимовым.

В связи с этим представители СМИ поинтересовались, не станет ли козырем для Стати в суде против Казахстана разбирательство по январским событиям в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова.

"Январские события влияния на рассмотрение дела Стати не оказывают. Ситуация по делу Стати находится в состоянии, благоприятном для Казахстана", - сказал Канат Мусин.

При этом, он напомнил, что разбирательство по так называемому делу Стати проводится в разных юрисдикциях - судах Великобритании, США и других стран - и осуществляется в соответствии с принципами зарубежного права и на основании тех доводов, которые предъявляются сторонами.

Напомним, Карим Масимов занимал пост главы КНБ с 2016 года по январь 2022. В начале января стало известно о его задержании. Сообщалось, что Масимова подозревают в госизмене. Его дело уже передано в суд.

Бизнесмен Кайрат Боранбаев был арестован в марте этого года. Сообщалось, что его подозревают в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. В конце сентября в АФМ сообщили, что расследование дела в отношении Боранбаева завершено.

Между тем с молдавскими бизнесменами Анатолом и Габриэлем Стати Казахстан судится уже несколько лет.

В ноябре 2021 года Апелляционный суд Брюсселя пришел к выводу, что Стати совершали мошеннические действия до, в ходе и после арбитража. А в декабре прошлого года Казахстан добился возвращения исков по делу Стати в суд штата Нью-Йорк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997225-minyust-delo-stati-nahoditsya-v-blagopriyatnom-dlya-kazahstana-sostoyanii/