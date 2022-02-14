Казахстан добился возвращения исков по делу Стати в суд штата Нью-Йорк

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Федеральный суд Нью-Йорка постановил, что иски Республики Казахстан против нью-йоркского финансиста Дэниела Чапмэна и его компании Argentem Creek ("Чапмэн") за их роль в широкомасштабных мошеннических схемах молдавских олигархов Анатола и Габриэля Стати будут продолжены, несмотря на попытки их отклонить, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Министерство юстиции РК.

Как сообщили в Минюсте, 11 февраля окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка:

удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении его исков против Чапмэна в суд штата Нью-Йорк, где они были поданы;

отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Казахстана c сохранением за истцом права предъявления иска по тому же основанию;

отклонил ходатайство Чапмэна об отклонении исков Outrider;

удовлетворил ходатайство Чапмэна о принуждении рассмотрения исков Outrider в порядке арбитража в МТП.

"Это существенная победа для Казахстана. Она позволяет продолжить рассмотрение исков против Чапмэна по существу, причем в том суде, где они были первоначально поданы.

Как утверждается в иске, поданном в Нью-Йорке, Чапмэн обнаружил мошенничество Стати ориентировочно в 2012 году, но вместо того, чтобы принять правовые меры против него, он вступил с ним в незаконный сговор с целью обмануть Казахстан и других лиц", - отметили в Минюсте.

В министерстве добавили, что мошенничество Стати является установленным фактом - это было подтверждено решением Брюссельского апелляционного суда, вынесенным в ноябре 2021 года. Тогда суд постановил, что Стати совершил мошенничество до, во время и после арбитражного разбирательства против Казахстана.

"Настоящее решение Нью-Йоркского суда - это второй случай, когда федеральный суд США отклонил попытки Чапмэна избежать ответственности за соучастие в мошенничестве Стати. В марте 2021 года окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайство Чапмэна о наложении запрета на судебный процесс в Нью-Йорке. При этом суд Вашингтона категорически отверг ложное утверждение Чапмэна о том, что суд уже вынес решение по существу обвинений Казахстана в мошенничестве", - подчеркнули в ведомстве.

Министр юстиции РК Канат Мусин прокомментировал решение суда.

"Решение суда Нью-Йорка является отрадным событием в продолжающихся усилиях Казахстана по борьбе с коррупцией и привлечению Стати и его соучастников к ответственности. Теперь участие Чапмэна в мошенничестве Стати будет полностью раскрыто в суде США", - заявил министр.

О ситуации высказался и экс-министр юстиции, ныне советник главы казахстанского правительства Марат Бекетаев.

"В течение последних двух лет компания Чапмэна отчаянно пыталась остановить и/или отсрочить рассмотрение американскими судами исков по существу, заявленных Казахстаном и компанией Outrider. Мы рады, что американские суды отклонили эти попытки - сначала в Вашингтоне, округ Колумбия, а теперь в Нью-Йорке - и что теперь наши иски будут рассматриваться дальше", - отметил Бекетаев.

Напомним, в декабре 2021 года Казахстан одержал победу по делу Стати в Верховном суде Нидерландов. Благодаря этому в новом судебном разбирательстве в этой стране Казахстан впервые сможет представить все материалы о мошенничестве молдавских бизнесменов.

Незадолго до этого решение в пользу Казахстана по делу молдавских бизнесменов Стати вынес Апелляционный суд Люксембурга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1955945-kazahstan-dobilsya-vozvrascheniya-iskov-po-delu-stati-v-sud-shtata-nyu-york/