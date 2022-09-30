Токаев высказался о кибератаках на Казнет

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Во время своего выступления в Абайской области Касым-Жомарт Токаев высказался о кибератаках на казахстанский сегмент интернета. Слова Токаева приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Сейчас в стране началась большая политическая кампания. Конечно, во время выборов бывают разные дискуссии. Кроме того, могут появиться люди, которые порой высказываются против интересов страны и даже распространяют ложную информацию. Мы должны быть настороже.

После объявления выборов стали распространяться различные фейки, дезинформация, усилились кибератаки. Это неспроста. Некоторые силы из-за рубежа намеренно действуют подобным образом, стараясь навести смуту в стране и обществе. Они хотят воспрепятствовать положительным изменениям в Казахстане. Но мы не сойдем с нашего пути", - заявил Токаев.

Напомним, во время встречи с общественностью Абайской области Токаев назвал одну из основ своего политического курса, а также высказался об однократном президентстве в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1990430-tokaev-vyskazalsya-o-kiberatakah-na-kaznet/