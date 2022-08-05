Глава "СК-Фармация" рассказал, сколько зарабатывает в месяц

Ерхат Искалиев. Фото: Facebook / Ерхат Искалиев

Глава ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев на брифинге СЦК ответил на вопрос журналистов о том, сколько он зарабатывает в месяц, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, какую зарплату получает Искалиев на посту главы "СК-Фармация".

Вопрос почему-то застал врасплох чиновника и он какое-то время думал над ответом. И только после того, как журналист повторно задала вопрос, все же дал ответ.

"Моя заработная плата составляет 1 млн 404 тысячи тенге. На руки", – сообщил Искалиев.

Напомним, в июле 2021 года Искалиев сообщал, что его зарплата составляет 1 млн 300 тысяч тенге, но после вычета налогов и соцотчислений он получал менее 1 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981932-glava-sk-farmatsiya-rasskazal-skolko-zarabatyvaet-v-mesyats/