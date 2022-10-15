"У меня больше миллиона тенге": Саткалиев рассказал о зарплатах в "Самрук-Казына"

Алмасадам Саткалиев. Фото: sk.kz

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды высказался о зарплатах в Фонде, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев заявил, что менеджеры компании не выписывают себе огромные бонусы.

"Я категорически не согласен с постановкой вопроса, что менеджеры выписывают себе миллионные бонусы. По итогам года, в соответствии КПД, вся компания получает возможность получения премиальных выплат. Это основывается на поквартальной оплате для сотрудников, в том числе персонала и для управляющих на годовой основе", - пояснил спикер.

Он напомнил, что ранее была проведена работа по повышению оплаты сотрудников производственного персонала. В итоге минимальные пороги для сотрудников среднего звена составили 650 тысяч, и порядка 850-900 тысяч для руководителей.

"Минимальная зарплата - 250 тысяч тенге плюс еще получают премии.

У меня немного выше. У меня зарплата больше миллиона тенге. У нас зарплата на уровне министров. Вилка для руководителей высшего звена от миллиона до двух миллионов тенге. У меня посередине", - резюмировал Саткалиев.

Также председатель правления АО «ФНБ "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев высказался о сроках начала строительства АЭС в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992874-u-menya-bolshe-milliona-tenge-satkaliev-rasskazal-o-zarplatah-v-samruk-kazyna/