Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Сегодня перед Акордой состоялась церемония поднятия государственного флага, приуроченная ко Дню Республики. В мероприятии принял участие президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента.

В ходе церемонии начальник почетного караула отдал рапорт президенту. Затем был поднят государственный флаг, прозвучал государственный гимн.

Церемония поднятия государственного флага. Фото: t.me/bort_01

Торжественное мероприятие открыло празднование Дня Республики, в этом году получившего статус национального праздника. Церемония поднятия государственного флага также состоится во всех регионах страны.

Церемония поднятия государственного флага. Фото: t.me/bort_01

Ранее глава государства поздравил казахстанцев с национальным праздником. Кроме того, казахстанцы получили поздравительные SMS-сообщения от Акорды.

Напомним, сегодня впервые с 2008 года в Казахстане празднуют День Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994201-tokaev-prinyal-uchastie-v-tseremonii-podnyatiya-gosudarstvennogo-flaga-foto/