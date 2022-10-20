Токаев наградил орденами и медалями шестерых жителей Жетысу

Медаль. Иллюстративное фото: ortcom.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении шестерых жителей Жетысуской области орденами и медалями, сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Так, указом главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом "Парасат" - президент авиакомпании "Жетісу" Калмухамет Жагипарович Донсебаев;

орденом "Парасат" - ветерана труда Ауесхан Мажай;

орденом "Құрмет" - ветерана труда Амире Аринович Аринов;

орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени - чабан крестьянского хозяйства "Жазылбеков и К" Ардак Абаевич Бекчойнов;

медалью "Ерен еңбегі үшін" - председатель крестьянского хозяйства «Есімжанов» Мухит Айтмухамбетович Есимжанов;

медалью "Шапағат" - учитель средней школы имени Безродных Светлана Петровна Минченко.

Напомним, сегодня глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жетысускую область, где провел встречу с общественностью. На встрече, помимо прочего, Токаев высказался о попытках расколоть казахстанское общество - он предостерег блогеров и журналистов от необдуманных высказываний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993549-tokaev-nagradil-ordenami-i-medalyami-shesteryh-zhiteley-zhetysu/