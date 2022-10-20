"Попытки расколоть общество будут пресекаться": Токаев предостерег журналистов и блогеров

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области. Фото: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Жетысуской области, высказался о попытках расколоть казахстанское общество. Его слова опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Казахстан вступил в новый этап развития. Нам предстоит долгий и тернистый путь реформ во всех сферах жизни. Твердо уверен, что участие всех граждан в модернизации страны станет мощным фактором успеха наших реформ. Полезный вклад в эту работу вносит Ассамблея народа Казахстана", - отметил Токаев.

Он добавил, что важную роль играет и Национальный курултай.

"Важную роль в начатых преобразованиях призван сыграть Ұлттық құрылтай, который показал себя универсальной площадкой общенационального диалога. Деятельность этих институтов позволяет упрочить единство нашего народа на основе партнерства власти и общества.

В этих условиях каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои высказывания и действия. В первую очередь это касается публичных личностей, политиков, журналистов, блогеров. Неосторожные слова и опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям", - считает президент.

Он в очередной раз напомнил, что на первом месте в обществе должны стоять закон и порядок.

"Сохраняя плюрализм мнений, мы должны жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма. Попытки расколоть наше общество будут пресекаться по всей строгости закона.

В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок. Только на этой основе мы сможем решить задачу обеспечения благополучия нашего народа. Независимость, единство и стабильность – главные ценности, которые мы все должны всячески оберегать", - заключил Токаев.

Напомним, на встрече глава государства назвал причины разделения Алматинской области, а также высказался о земельном потенциале Жетысуской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993545-popytki-raskolot-obschestvo-budut-presekatsya-tokaev-predostereg-zhurnalistov-i-blogerov/