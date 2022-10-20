Токаев назвал причину разделения Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жетысускую область, где провел встречу с общественностью региона. Слова из выступления президента опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Территория прежней Алматинской области была слишком большой. Для повышения эффективности работы местных органов управления мы разделили область на два отдельных региона. Это тщательно продуманное решение, призванное, прежде всего, улучшить жизнь местных жителей.

На сегодняшний день для повышения социально-экономического потенциала Жетысу выделяются необходимые средства из бюджета, оказывается помощь. Это будет способствовать привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры региона. Это и есть наша основная задача", - заявил Токаев.

Во время выступления глава государства также заявил о планах превратить Жетысускую область в один из центров производства сахара в стране, а также поручил построить в регионе современный спортивный комплекс, где будут готовить новых чемпионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993517-tokaev-nazval-prichinu-razdeleniya-almatinskoy-oblasti/