Токаев: Жетысу станет одним из центров производства сахара в Казахстане

Сахарный завод. Иллюстративное фото: Министерство сельского хозяйства РК

Во время встречи с общественностью Жетысуской области глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о развитии в регионе сахарной отрасли. Его слова опубликовал официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

"Разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, на реализацию предусмотрено привлечение порядка 500 миллиардов тенге инвестиций. В ближайшие пять лет предполагается увеличить долю отечественного сахара с 7 % до 43 %.

В области Жетысу планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу в 2,5 раза - до 15 тысяч гектаров. Летний ажиотаж вокруг сахара показал важность поддержки отечественных аграриев. Мы будем помогать только казахстанским фермерам.

Мы продолжим оказывать поддержку отечественному агросектору. Благодаря этому область Жетысу превратится в один из центров производства сахара в стране", - сказал президент.

Напомним, во время выступления Токаев также отметил, что индустриальная зона Талдыкоргана может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.

Кроме того, президент сообщил, что в областном центре Жетысу откроют филиал крупного зарубежного вуза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993526-tokaev-zhetysu-stanet-odnim-iz-tsentrov-proizvodstva-sahara-v-kazahstane/