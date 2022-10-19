Во сколько мог обойтись саммит СВМДА бюджету Казахстана, рассказали в Минфине

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр финансов Казахстана Татьяна Савельева в кулуарах сената рассказала, сколько средств было выделено на форумы и саммиты, которые состоялись в Астане на прошлой неделе, передает корреспондент NUR.KZ.

Татьяна Савельева указала, прежде всего, на целесообразность таких мероприятий.

"Целесообразность, она понятна. Я думала, что это не вызовет никаких вопросов. Это наш уровень – показатель нашей страны. Мы должны себя позиционировать и внутри, и внешне. Должны показывать то, к чему мы стремимся, наши принципы и куда мы движемся.

Именно на таких мероприятиях все это можно показать. Поэтому, однозначно, они необходимы – закрепляют позиции Казахстана", – сказала она.

Однако вице-министр затруднилась ответить, какая точно сумма была выделена на их проведение из бюджета.

"По поводу суммы я сейчас не смогу вам ответить. Были расходы из разных источников, в том числе из местного бюджета. Если необходимо подробно – направим ответ. На такие мероприятия трансферты из Нацфонда не используются. На все мероприятия было, наверное, больше, конечно, одного миллиарда (тенге – прим. ред.) выделено", – добавила Савельева.

Напомним, 13 октября в Астане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором приняли больше десятка мировых лидеров, в том числе президенты России, Турции, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. По итогам саммита было принято решение по трансформации СВМДА.

На следующий день в столице Казахстана состоялись заседания совета глав государств СНГ в узком и расширенном составах. Также в пятницу прошел саммит "Центральная Азия – Россия".

15 октября президент Казахстана встретился с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот визит "имеет историческое значение".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993444-vo-skolko-mog-oboytis-sammit-svmda-byudzhetu-kazahstana-rasskazali-v-minfine/