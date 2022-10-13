СВМДА могут трансформировать в региональную международную организацию

Открытие саммита СВМДА. Фото: Акорда

Сегодня, 13 октября, в Астане главы государств и правительств государств-членов приняли решение по трансформации СВМДА. Заявление было опубликовано на официальном сайте Акорды.

"Мы, главы государств и правительств государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), собравшись 12-13 октября 2022 года в Астане по случаю 30-летия процесса СВМДА, приняли решение наметить следующий курс нашего дальнейшего сотрудничества:

Мы запускаем структурированный, всеобъемлющий и транспарентный переговорный процесс о постепенной, поэтапной, основанной на принципе консенсуса трансформации СВМДА в полноценную региональную международную организацию.

Процесс трансформации СВМДА будет преследовать следующие основные цели : определение ключевых областей будущего сотрудничества и укрепление организационной и институциональной базы нашего взаимодействия.

: определение ключевых областей будущего сотрудничества и укрепление организационной и институциональной базы нашего взаимодействия. Исходим из того, что организация будет вносить вклад в обеспечение динамичного, равного, всеобъемлющего и сбалансированного экономического роста, взаимосвязанности, социального и культурного развития государств-членов. Мы будем наращивать коллективную работу в рамках организации в целях поиска совместных решений общих для всех нас проблем 21 века для обеспечения безопасности и процветания региона, мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН.

в соответствии с Уставом ООН. Наша организация будет взаимодействовать и сотрудничать в областях, представляющих интерес для всех государств-членов, с другими государствами, организациями и форумами, разделяющими наши цели и принципы, для укрепления ориентированного на результат и основанного на консенсусе многостороннего сотрудничества в нашем регионе.

В качестве первого шага для реализации процесса трансформации мы приняли следующие решения:

Встреча глав государств и правительств (Саммит) и Встреча министров иностранных дел (Министерская встреча) отныне будут именоваться соответственно "Совет глав государств и правительств" (Саммит) и "Совет министров иностранных дел" (Министерский совет); Должность исполнительного директора Секретариата СВМДА отныне будет именоваться "генеральный секретарь"; Секретариат передаст государствам-членам через председательство предложения о внесении изменений в соответствующие документы СВМДА для их утверждения уполномоченными руководящими органами.

Государства-члены будут определять, когда и, если это будет целесообразно, элементы процесса трансформации, в том числе критерии членства. В целях обеспечения реального продвижения в этом направлении мы просим председательство при поддержке генерального секретаря и в тесной координации с государствами-членами сформулировать в 2023 году предложения по формированию дорожной карты необходимых мер по реализации процесса трансформации для их рассмотрения государствами-членами.

необходимых мер по реализации процесса трансформации для их рассмотрения государствами-членами. Мы поздравляем СВМДА со значительными успехами, достигнутыми за 30 лет его развития, и просим председательство представить отчеты о ходе процесса трансформации к следующим совещаниям Министерского совета и Совета глав государств и правительств", – говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в Астане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В нем приняли участие главы государств и правительств стран СВМДА.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с речью на открытии саммита, поблагодарив лидеров стран-участниц, и отметил, что в этом году исполнилось 30 лет инициативе о созыве этого совещания.

Позже генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай рассказал, когда пройдет следующий саммит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992618-svmda-resheno-transformirovat-v-regionalnuyu-mezhdunarodnuyu-organizatsiyu/