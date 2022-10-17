Касым-Жомарт Токаев и Магжан Ильясов. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Великобритании Магжана Ильясова, передает официальный сайт главы государства.

В ходе беседы глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления сотрудничества с Соединенным Королевством.

Президент поставил перед Магжаном Ильясовым ряд конкретных задач, в том числе в части активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между двумя странами.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комиссии по правам человека при президенте Игоря Рогова. Глава государства подчеркнул, что защита прав человека – это важнейшая составляющая часть государственной политики, человеческая жизнь, согласно Конституции Казахстана, является высшей ценностью.

Также Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева и заслушал отчет о предварительных итогах социально-экономического развития города за девять месяцев текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993092-tokaev-prinyal-vnov-naznachennogo-posla-kazahstana-v-velikobritanii/