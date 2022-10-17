Токаев дал ряд поручений акиму Алматы

Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев. Фото: akorda.kz

Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за девять месяцев текущего года, передает официальный сайт президента РК.

Аким города доложил об исполнении поручений президента по обеспечению устойчивого роста экономики. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор составил 105%, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 22,1%. По объему частных инвестиций (22,4%) Алматы вышел на 1 место среди регионов Казахстана. В городе восстановлена деловая активность, численность действующих субъектов малого и среднего бизнеса за отчетный период увеличилась на 37,2%.

Президенту было доложено о реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года, а также о ходе разработки нового Генерального плана города до 2040 года с учетом утвержденных основных приоритетов развития.

Глава государства был проинформирован о работе по развитию инженерной инфраструктуры, мерах по снижению дефицита ученических мест, а также об исполнении его поручения по созданию единой системы видеомониторинга.

По итогам встречи президент дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики и модернизации инфраструктуры города.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Комиссии по правам человека при президенте Игоря Рогова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993048-tokaev-dal-ryad-porucheniy-akimu-almaty/