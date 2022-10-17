Токаев принял председателя Комиссии по правам человека

Касым-Жомарт Токаев и Игорь Рогов. Фото: t.me/bort_01

Глава государства принял председателя Комиссии по правам человека при президенте Игоря Рогова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о работе Комиссии по правам человека при президенте.

Игорь Рогов рассказал о том, что на заседаниях Комиссии была рассмотрена деятельность уполномоченных государственных органов в сфере защиты прав человека, также был обсужден вопрос предотвращения пыток в деятельности правоохранительных и специальных органов.

Президент подчеркнул, что защита прав человека – это важнейшая составляющая часть государственной политики, человеческая жизнь, согласно Конституции Казахстана, является высшей ценностью.

Глава государства был проинформирован о работе Венецианской комиссии Совета Европы, членом которой от Казахстана и президентом ее подкомиссии по институту омбудсмена является Игорь Рогов. По словам президента, в процессе разработки недавних конституционных поправок были учтены рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся повышения статуса омбудсмена. Это усиливает контроль за сферой соблюдения прав человека и мобилизует государство более оперативно реагировать на запросы населения.

Как сообщил Игорь Рогов, Венецианская комиссия положительно оценивает проводимые в нашей стране правовые и политические реформы.

В октябре Венецианская комиссия, мажилис парламента и министерство юстиции планируют провести обсуждение проекта Конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993030-tokaev-prinyal-predsedatelya-komissii-po-pravam-cheloveka/