Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову

Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Счетного комитета Наталья Годунова. Фото: Akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета страны Наталью Годунову. В ходе встречи президент заслушал отчет о работе комитета за девять месяцев, передает

В ходе встречи президент заслушал отчет о работе Счетного комитета за девять месяцев текущего года. Всего за отчетный период проведено 17 аудиторских мероприятий на 99 объектах с охватом порядка 3,4 трлн тенге бюджетных средств.

Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева об основных результатах оценки проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы, в рамках которой охвачено 3,5 трлн тенге бюджета развития.

Наряду с этим главе государства представлены предварительные итоги аудита эффективности налоговых льгот.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы государственного аудита.

Также сегодня президент Казахстана провел встречу с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991986-tokaev-prinyal-predsedatelya-schetnogo-komiteta-natalyu-godunovu/