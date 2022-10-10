Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову
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Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета страны Наталью Годунову. В ходе встречи президент заслушал отчет о работе комитета за девять месяцев, передает официальный сайт Акорды.
В ходе встречи президент заслушал отчет о работе Счетного комитета за девять месяцев текущего года. Всего за отчетный период проведено 17 аудиторских мероприятий на 99 объектах с охватом порядка 3,4 трлн тенге бюджетных средств.
Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева об основных результатах оценки проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы, в рамках которой охвачено 3,5 трлн тенге бюджета развития.
Наряду с этим главе государства представлены предварительные итоги аудита эффективности налоговых льгот.
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы государственного аудита.
Также сегодня президент Казахстана провел встречу с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности организации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991986-tokaev-prinyal-predsedatelya-schetnogo-komiteta-natalyu-godunovu/