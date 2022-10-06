"Если что-то случилось, виноват чиновник": Серик Сапиев о том, кем быть труднее, спортсменом или чиновником

Серик Сапиев. Фото: instagram.com/sapiyevserik

Олимпийский чемпион и экс-глава Комитета по делам спорта и физической культуры Серик Сапиев в кулуарах съезда партии Amanat рассказал, что сложнее, быть спортсменом или чиновником, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Сапиев подчеркнул, что трудности есть везде.

"Спортсменам очень сложно в физическом плане – постоянный режим, тренировки, отдых. В работе госслужащего тоже тяжело по-своему. Где-то там тяжело, где-то здесь. Если что-то случилось, виноват всегда чиновник какой-то. Это неправильно, получать ни за что", – поделился он.

По его словам, чиновнику нужно быть психоэмоционально устойчивым.

"Там нагрузка такая есть. В спорте ты ответственен сам за себя. Тебе нужно готовиться, выступать на соревнованиях. Ты сам за себя ответственен, сам знаешь, как ты себя чувствуешь.

А чиновник и за себя ответственен, и за других. Такой микс. У тебя такая большая ответственность, если ты на руководящей должности.

Если не на руководящей – по направлению ответственность. Но все равно есть вопросы, которые ты не можешь регулировать, но ты за них в ответе. В этом плане чиновникам тяжело", – объяснил Сапиев.

Напомним, в Астане прошел XXIV съезд партии Amanat, на котором партия выдвинула Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата на пост президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991412-esli-chto-to-sluchilos-vinovat-chinovnik-serik-sapiev-o-tom-kem-byt-trudnee-sportsmenom-ili-chinovnikom/